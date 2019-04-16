В Самаре прошёл масштабный форум. Он собрал более 500 ведущих застройщиков со всей России, экспертов и чиновников. Обсуждали переход на систему проектного финансирования жилого строительства. Эта модель должна заработать уже с июля.

В Самаре прошёл масштабный форум. Он собрал более 500 ведущих застройщиков со всей России, экспертов и чиновников. Обсуждали переход на систему проектного финансирования жилого строительства. Эта модель должна заработать уже с июля. Теперь деньги покупателей будут аккумулироваться на банковских счетах. Застройщик получит их только по завершении работ.