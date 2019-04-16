На чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который проходит в румынском Бухаресте, российский борец Абуязид Манцигов стал первым в весовой категории до 72 кг. В финале он оказался сильнее Ченгиза Арслана из Турции.

На чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который проходит в румынском Бухаресте, российский борец Абуязид Манцигов стал первым в весовой категории до 72 кг. В финале он оказался сильнее Ченгиза Арслана из Турции​​​.Бронзовые медали завоевали хорват Доминик Этлингер и болгарин Аик Мнацаканян. Еще один представитель России Александр Комаров стал третьим в весовой категории до 82 кг.Чемпионат Европы по греко-римской борьбе в Бухаресте завершится 14 апреля.