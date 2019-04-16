Российский теннисист Андрей Рублев покинул розыгрыш турнира серии Masters, который в понедельник стартовал в Монте-Карло. В матче первого круга третья ракетка России уступил итальянцу Фабио Фоньини.

Российский теннисист Андрей Рублев покинул розыгрыш турнира серии Masters, который в понедельник стартовал в Монте-Карло. В матче первого круга третья ракетка России уступил итальянцу Фабио Фоньини.Россиянин выиграл первый сет со счетом 6:4, и был близок к тому, чтобы завершить и второй сет в свою пользу, однако ведя в счете 4:1 он проиграл 5:7. В третьей же партии Рублев проиграл 4:6. Соперники провели на корте 2 часа 31 минуту.Во втором круге Фоньини встретится с победителем пары Жиль Симон (Франция) – Алексей Попырин (Австралия).Напомним, что Рублев пробился в основной этап Masters через квалификацию. Ранее же другой российский теннисист праздновал выход в следующий круг турнира – Даниил Медведев обыграл португальца Соузу. Еще один теннисист из России – Карен Хачанов, возьмет старт со второго круга.