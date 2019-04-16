Актер Владимир Зеленский еще не стал президентом, но уже повторяет ошибки нынешнего лидера Незалежной Петра Порошенко. Рвущийся к власти комик явно выбрал курс на дальнейшую конфронтацию с Россией. В избирательном штабе шоумена сделали громкое заявление о Крыме.

Актер Владимир Зеленский еще не стал президентом, но уже повторяет ошибки нынешнего лидера Незалежной Петра Порошенко. Рвущийся к власти комик явно выбрал курс на дальнейшую конфронтацию с Россией. В избирательном штабе шоумена сделали громкое заявление о Крыме.Украина никогда не согласится разменять полуостров на Донбасс, говорится в сообщении команды Зеленского. Вероятный новый президент Незалежной никогда не пойдет на отделение регионов от страны, отмечают сторонники юмориста.В штабе шоумена заявили, что "отдавать, дарить, сдавать в аренду" украинские территории Зеленский не намерен. Команда актера подчеркнула, что Крым должен вернуться в состав Незалежной, причем не исключено, что Зеленский потребует от Москвы компенсацию. Избирательный штаб актера подтвердил, что после избрания комик намерен вести переговоры с российским руководством.Получается, что юморист, который по всем прогнозам станет следующим президентом Украины, не собирается менять политику в отношении Москвы. Вероятно, при президенте Киев продолжит требовать безоговорочного возвращения Крыма и Донбасса, требовать от Запада военной помощи и настаивать на новых санкциях против России.Впрочем, всем тем, кто питал иллюзии в отношении комика все стало понятно сразу же после первого тура выборов президента Украины. Окрыленный успехом, Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что встретится с главой российского государства Владимиром Путины только после того, как Россия вернет Незалежной утерянные территории.С подобными хотелками открыть новую страницу в отношениях двух стран будет крайне проблематично. Зеленский, до этого казавшийся адекватным и настроенным на нормальный диалог политиком, теперь делает все возможное, чтобы казаться "своим" в современной украинской русофобской элите. Видимо, по-другому она его не примет.Второй тур выборов президента Украины – 2019 пройдет 21 апреля. Для победы и Петру Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов.