Собор Парижской Богоматери должны восстановить. Французы не
допустят, чтобы на его месте построили бассейн, как это было с Храмом Христа
Спасителя – во всяком случае, есть такая надежда.
Собор Парижской Богоматери должны восстановить. Французы не
допустят, чтобы на его месте построили бассейн, как это было с Храмом Христа
Спасителя – во всяком случае, есть такая надежда.
Французы собирают деньги на восстановление . Для многих это символ Парижа – больше, чем Лувр и Эйфелева башня. К
сожалению, уникальный орган возродить не удастся.
"Там совершенно потрясающий орган, восстановлению не
подлежит. Там всегда было много туристов. Как у нас в Исаакиевском соборе, как
в музее. Но с другой стороны там шли службы, можно было послушать тот же
огромный орган. Это же все-таки артефакт, возможность заглянуть в прошлое,
потрогать камни, которые в XII веке такой же как ты человек положил один на
другой", – прокомментировал печальную новость музыкант Вячеслав Петкун.
Певец исполнил главную роль в мюзикле по мотивам романа
Виктора Гюго, он часто бывал в Париже и в Нотр-Дам-де-Пари. Больше всего Петкун
сожалеет о том, что знаменитый орган потерян безвозвратно.
Пожар в знаменитом случился за 6 дней до католической
Пасхи. Вячеслав Петкун надеется, что это просто совпадение.
"Не склонен углубляться в такие категории. В Питере
несколько лет назад горел Троицкий собор. Сгорел самой большой деревянный купол
в Европе. Восстановили. Надеюсь, что французы бассейн не построят, на этом
месте все равно будет Собор. Люди они последовательные, возможности у них есть",
– цитирует музыканта .
Около месяца назад началась реконструкция Собора Парижской
Богоматери. На нее выделили 6 миллионов евро. Католический храм в центре Парижа
является одним из его символов. Нотр-Дам-де-Пари построен в 1163 году. Собор
многократно переделывался и капитально реставрировался.
Пожар в знаменитом вспыхнул
около 8 часов вечера 15 апреля. Огонь уничтожил шпиль собора, знаменитые часы и
всю кровлю. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил сбор средств на
восстановление Нотр-Дам-де-Пари.