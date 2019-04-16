Собор Парижской Богоматери должны восстановить. Французы не допустят, чтобы на его месте построили бассейн, как это было с Храмом Христа Спасителя – во всяком случае, есть такая надежда.

Собор Парижской Богоматери должны восстановить. Французы недопустят, чтобы на его месте построили бассейн, как это было с Храмом ХристаСпасителя – во всяком случае, есть такая надежда.Французы собирают деньги на восстановление . Для многих это символ Парижа – больше, чем Лувр и Эйфелева башня. Ксожалению, уникальный орган возродить не удастся."Там совершенно потрясающий орган, восстановлению неподлежит. Там всегда было много туристов. Как у нас в Исаакиевском соборе, какв музее. Но с другой стороны там шли службы, можно было послушать тот жеогромный орган. Это же все-таки артефакт, возможность заглянуть в прошлое,потрогать камни, которые в XII веке такой же как ты человек положил один надругой", – прокомментировал печальную новость музыкант Вячеслав Петкун.Певец исполнил главную роль в мюзикле по мотивам романаВиктора Гюго, он часто бывал в Париже и в Нотр-Дам-де-Пари. Больше всего Петкунсожалеет о том, что знаменитый орган потерян безвозвратно.Пожар в знаменитом случился за 6 дней до католическойПасхи. Вячеслав Петкун надеется, что это просто совпадение."Не склонен углубляться в такие категории. В Питеренесколько лет назад горел Троицкий собор. Сгорел самой большой деревянный куполв Европе. Восстановили. Надеюсь, что французы бассейн не построят, на этомместе все равно будет Собор. Люди они последовательные, возможности у них есть",– цитирует музыканта .Около месяца назад началась реконструкция Собора ПарижскойБогоматери. На нее выделили 6 миллионов евро. Католический храм в центре Парижаявляется одним из его символов. Нотр-Дам-де-Пари построен в 1163 году. Собормногократно переделывался и капитально реставрировался.Пожар в знаменитом вспыхнулоколо 8 часов вечера 15 апреля. Огонь уничтожил шпиль собора, знаменитые часы ивсю кровлю. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил сбор средств навосстановление Нотр-Дам-де-Пари.