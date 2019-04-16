Вратарь СКА Игорь Шестеркин и нападающий Трактора Виталий Кравцов согласовали контракты с клубом Национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Рейнджерс. Хоккеисты подпишут договора после 30 апреля.

Вратарь СКА Игорь Шестеркин и нападающий "Трактора" Виталий Кравцов согласовали контракты с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс". Хоккеисты подпишут договора после 30 апреля.Контракты Шестеркина и Кравцова с их нынешними клубами заканчиваются 30 апреля. После этого Игорь и Виталий станут свободными агентами. Контраты российских игроков с "Рейнджерс" рассчитаны на три года.В настоящее время за "Нью-Йорк Рейнджерс" выступают три российских хоккеиста. Это вратарь Александр Георгиев и нападающие Павел Бучневич и Владислав Наместников.