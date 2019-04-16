Сгоревшие в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года люди -
малоценный человеческий материал. Так считает либеральный историк
Александр Сытин – о чем эксперт и заявил в эфире Первого канала.
Сгоревшие в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года люди -
"малоценный человеческий материал". Так считает либеральный историк
Александр Сытин – о чем эксперт и заявил в эфире Первого канала.
Речь о людях зашла на программе "Веря
покажет". Там обсуждали пожар в Соборе Парижской Богоматери, а также
грядущую годовщину трагедии в Одессе. По мнению Александра Сытина, сравнивать
эти события никак нельзя.
"Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности
Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2
мая 2014 года", – заявил Сытин.
2 мая 2014 года в Одессе разгорелось противостояние
сторонников федерализации с радикалами из запрещенной в России экстремистской
организации "Правый сектор". "Антимайдановцы" укрылись в
Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание, тех, кто пытался спастись,
обстреливали и добивали палками и камнями. Погибли, по официальным данным, 48
человек – а некоторые из выживших оказались на скамье подсудимых.
Александр Сытин не впервые позволяет себе резкие высказывания. В октябре 2017 года главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко подал на историка в суд за его слова о "национальной склонности русских к лени, насилию, пьянству и кровосмешению", напоминает "Экспресс-газета".
Реплика Сытина о людях вызвала возмущение
присутствовавших в студии. "Вы кто такой, что можете определять, что такое
"генетический материал"?", – разгневанно спросил историка
спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу Родион Мирошник. Он добавил,
что Сытин после таких слов сам не может называться человеком.
Возмущенный высказываниями историка о людях ведущий передачи Анатолий Кузичев заявил, что не допустит подобных
заявлений. Он попросил забрать у Сытина микрофон и выгнал его из студии.