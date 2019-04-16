Сгоревшие в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года люди - малоценный человеческий материал. Так считает либеральный историк Александр Сытин – о чем эксперт и заявил в эфире Первого канала.

Сгоревшие в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года люди -"малоценный человеческий материал". Так считает либеральный историкАлександр Сытин – о чем эксперт и заявил в эфире Первого канала.Речь о людях зашла на программе "Веряпокажет". Там обсуждали пожар в Соборе Парижской Богоматери, а такжегрядущую годовщину трагедии в Одессе. По мнению Александра Сытина, сравниватьэти события никак нельзя."Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценностиЕвропы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2мая 2014 года", – заявил Сытин.2 мая 2014 года в Одессе разгорелось противостояниесторонников федерализации с радикалами из запрещенной в России экстремистскойорганизации "Правый сектор". "Антимайдановцы" укрылись вДоме профсоюзов. Радикалы подожгли здание, тех, кто пытался спастись,обстреливали и добивали палками и камнями. Погибли, по официальным данным, 48человек – а некоторые из выживших оказались на скамье подсудимых.Александр Сытин не впервые позволяет себе резкие высказывания. В октябре 2017 года главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко подал на историка в суд за его слова о "национальной склонности русских к лени, насилию, пьянству и кровосмешению", напоминает "Экспресс-газета".Реплика Сытина о людях вызвала возмущениеприсутствовавших в студии. "Вы кто такой, что можете определять, что такое"генетический материал"?", – разгневанно спросил историкаспецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу Родион Мирошник. Он добавил,что Сытин после таких слов сам не может называться человеком.Возмущенный высказываниями историка о людях ведущий передачи Анатолий Кузичев заявил, что не допустит подобныхзаявлений. Он попросил забрать у Сытина микрофон и выгнал его из студии.