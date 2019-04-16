Похищенный транспорт перегонялся одним из участников в места для их временного хранения, а затем продавался неизвестным...

СЧ СУ УВД по Зеленоградскому АО завершено расследование уголовного дела по обвинению 3-х членов организованной группы, обвиняемых в совершении краж автомашин с территории Зеленограда .Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года сотрудниками уголовного розыска в Зеленограде с поличным при попытке вскрыть автомобиль местного жителя задержан 26-летний приезжий и двое его сообщников, которые попытались скрыться с места происшествия на автомобиле, но также были задержаны.Как установило следствие, 26-летний приезжий, действуя вместе с двумя другими подозреваемыми 47 и 25-лет, создал организованную группу, специализирующуюся на хищении автомобилей определенной марки. Подыскивая автомобили на территории Зеленограда, злоумышленники вскрывали их, используя различные приспособления и устройства, которые были обнаружены и изъяты полицейскими при досмотре.Похищенный транспорт перегонялся одним из участников в места для их временного хранения, а затем продавался неизвестным. Денежные средства, полученные от продажи, подозреваемые распределяли между собой, распоряжаясь ими по своему усмотрению.По всем фактам Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО возбуждены 8 уголовных дел: три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража» и 5 – по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Два из похищенных автомобилей были обнаружены и возвращены владельцам.В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в Зеленоградский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31