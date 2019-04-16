Артистка поделилась с поклонниками пикантным снимком на своей странице в Instagram. Анна Семенович привела представителей сильного пола в восторг.

Артистка поделилась споклонниками пикантным снимком на своей странице в Instagram. Анна Семенович привелапредставителей сильного пола в восторг.Звезда позировала в черном боди, которое прекрасно подчеркнулоее аппетитные формы. Смелый образ АннаСеменович дополнила шелковой накидкой и туфлями на шпильке."Теплотав душе передается и на внешность. Всем отличного дня и недели. Как и обещала,пусть это фото немного взбудоражит мужчин", – подписала кадр Анна Семенович.Поклонникам пришлось по душе новое фото артистки. Они засыпали АннуСеменович комплиментами: "Взбудоражило фото. Уже два часа успокоиться не могу", "Вэтой девушке все прекрасно. И женственность, и стиль. Многим быпоучиться", "Я так взбудоражился, незнаю, как теперь разбудоражиться", "Слишком горячо", "Прекраснаяфигура!"Однако нашлись и те, ктопосчитал, что злоупотребила фоторедактором. "Использовать фотошоп аккуратнее надо! Куда делась полоса отуголка столба в районе живота?", "Вы сами-то себя узнаете на фото?","Фотошоп – наше все", – высказались критики.Напомним, что ранее ответила на вопросы о личной жизни. На главный – онаследнике – певица отшутилась. Она заявила, что любит детей, но только чужих.