Артистка поделилась с
поклонниками пикантным снимком на своей странице в Instagram. Анна Семенович привела
представителей сильного пола в восторг.
Артистка поделилась с
поклонниками пикантным снимком на своей странице в Instagram. Анна Семенович привела
представителей сильного пола в восторг.
Звезда позировала в черном боди, которое прекрасно подчеркнуло
ее аппетитные формы. Смелый образ Анна
Семенович дополнила шелковой накидкой и туфлями на шпильке.
"Теплота
в душе передается и на внешность. Всем отличного дня и недели. Как и обещала,
пусть это фото немного взбудоражит мужчин", – подписала кадр Анна Семенович.
Поклонникам пришлось по душе новое фото артистки. Они засыпали Анну
Семенович комплиментами: "Взбудоражило фото. Уже два часа успокоиться не могу", "В
этой девушке все прекрасно. И женственность, и стиль. Многим бы
поучиться", "Я так взбудоражился, не
знаю, как теперь разбудоражиться", "Слишком горячо", "Прекрасная
фигура!"
Однако нашлись и те, кто
посчитал, что злоупотребила фоторедактором. "Использовать фотошоп аккуратнее надо! Куда делась полоса от
уголка столба в районе живота?", "Вы сами-то себя узнаете на фото?",
"Фотошоп – наше все", – высказались критики.
Напомним, что ранее ответила на вопросы о личной жизни. На главный – о
наследнике – певица отшутилась. Она заявила, что любит детей, но только чужих.