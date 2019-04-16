Марго Овсянникова опубликовала в Instagram кадры из бассейна. Экс-участница шоу Дом-2 эротично позировала на камеру.

Марго Овсянниковаопубликовала в Instagramкадры из бассейна. Экс-участница шоу "Дом-2" эротичнопозировала на камеру.Звезда телестройки предстала в беломкупальнике. В какой-то момент девушка начинала поглаживать свои бедра. Послеэтого бывшая участница шоу "Дом-2" нырнула в воду. "Оставлю эту аппетитнуюженщину здесь на память", — приводит подпись Овсянниковой кроликуСудя по комментариям, многих пикантныйролик явно возбудил. "Фигура классная, все есть в теле!", "Смачная!", "Вкуснаяочень", — написали поклонники. Однако некоторые пользователи соцсети все жепосоветовали звезде похудеть.