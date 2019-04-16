Марго Овсянникова
опубликовала в Instagram
кадры из бассейна. Экс-участница шоу Дом-2 эротично
позировала на камеру.
Марго Овсянникова
опубликовала в Instagram
кадры из бассейна. Экс-участница шоу "Дом-2" эротично
позировала на камеру.
Звезда телестройки предстала в белом
купальнике. В какой-то момент девушка начинала поглаживать свои бедра. После
этого бывшая участница шоу "Дом-2" нырнула в воду. "Оставлю эту аппетитную
женщину здесь на память", — приводит подпись Овсянниковой к
ролику
Судя по комментариям, многих пикантный
ролик явно возбудил. "Фигура классная, все есть в теле!", "Смачная!", "Вкусная
очень", — написали поклонники. Однако некоторые пользователи соцсети все же
посоветовали звезде похудеть.