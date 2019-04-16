Избиратели Краснопресненского района не желают подписывать листы в поддержку юриста ФБК Алексея Навального Любови Соболь, выдвинувшей свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму, сообщают СМИ. Основная причина, как утверждает информационный портал Nation News со ссылкой на одного из местных жителей, – отсутствие у кандидата внятной политической программы.

Избиратели Краснопресненского района не желают подписывать листы в поддержку юриста ФБК Алексея Навального Любови Соболь, выдвинувшей свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму, сообщают СМИ. Основная причина, как утверждает информационный портал со ссылкой на одного из местных жителей, – отсутствие у кандидата внятной политической программы.В то же время волонтеры Соболь не жалеют сил, чтобы убедитьизбирателей в том, что она гораздо более желательная фигура, чем ее соперник –Сергей Митрохин из "Яблока". Противостояние Соболь с Митрохиным, к которомулиберальная часть электората относится весьма уважительно, вызвало у многихнедоумение.По мнению муниципального депутата Александры Парушиной,решение юриста так называемого "ФБК" стало для нее "ударом". Своим выдвижениемСоболь практически снижает до нуля шансы кандидатов от оппозиции. А потому,считает Парушина, Навальный и Соболь должны сменить округ."Иначе кандидаты будут мешать друг другу даже на этапе сбораподписей, не говоря уже о самом голосовании. Главное – защищать праваизбирателей, а не ссориться между собой. Мы в первую очередь должны подумать оних", – пишет Парушина.Проблема Соболь еще и в том, что ее мало кто знает. Тот жеМитрохин – известный депутат. А кто такая Соболь?Не идет ей на пользу и то, что она соратница Навального.Некоторые комментаторы вспомнили, что в свое время ФБК не стал решать вопрос остроительстве АЗС во дворе.Исходя из сказанного, многие сомневаются, что Соболь удастсясобрать нужное количество подписей.То, что Соболь не пришлась по душе потенциальнымизбирателям, стало ясно еще во время ее с ними. Ничего, кроменабивших оскомину фраз из арсенала Навального об "искоренении жуликов и воров"или "войны с Пригожиным", она тогда не смогла сказать. Но этого явнонедостаточно для того, чтобы завоевать доверие образованных и интеллигентныхжителей округа.Очередной провал блогера и его команды более чем вероятен. Инаверняка они уже думают о том, как будут оправдываться перед своимисторонниками.