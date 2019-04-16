Сторонники Хиллари Клинтон пытались навязать ФБР версии о якобы сговоре Трампа с Россией, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на стенограмму закрытого заседания в Конгрессе.

Сторонники Хиллари Клинтон пытались навязать ФБР версии о якобы сговоре Трампа с Россией, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на стенограмму закрытого заседания в Конгрессе.Фейковую информацию сливали во время президентской гонки 2016 года. В издании заявили, что это была беспрецедентная попытка расправиться с Трампом при помощи внутренней разведки. Но спецпрокурор Мюллер никаких доказательств о его связях с Москвой так и не обнаружил.А генпрокурор США заявил, что при администрации Барака Обамы за предвыборной кампанией республиканцев и вовсе велась слежка, и пообещал разобраться, насколько эти методы были оправданы, передает телеканал "Россия 24".