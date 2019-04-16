В поселке Цемдолина в Новороссийске (Краснодарский край) собака напала на пятилетнего мальчика и сильно повредила ему лицо и плечи. Ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести. Собаку застрелили полицейские.

В поселке Цемдолина в Новороссийске (Краснодарский край) собака напала на пятилетнего мальчика и сильно повредила ему лицо и плечи. Ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести. Собаку застрелили полицейские.Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России, сообщение о ЧП поступило в полицию Новороссийска днем в воскресенье, 14 апреля. На место приехал наряд патрульно-постовой службы, сотрудники правоохранительных органов обезвредили животное.Пострадавшего мальчика отвезли в больницу, челюстно-лицевые хирурги сделали ему операцию. Мэр Новороссийска Игорь Дяченко заверил, что ребенок получает всю необходимую медицинскую помощь.Градоначальник сообщил также, что собака была ухожена и в ошейнике, скорее всего, у нее есть хозяин, которого сейчас необходимо найти. По факту нападения животного на мальчика полицейские проводят проверку.