Горит символ столицы Франции, Собор Парижской Богоматери. Видеоролики в сети размещают очевидцы, над собором видны клубы дыма и пламя. По кадрам, которые "Россия 24" получает с места событий, можно сделать вывод, что пожар охватил почти все здание.Scaffolding shows repairs at #NotreDame gone awry. Also helping firefighters reach higher. pic.twitter.com/ayptAtiAbi