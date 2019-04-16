С 9 по 15 апреля на территории Москвы был проведен комплекс комплексного оперативно-профилактических мероприятий, нацеленных на стабилизацию миграционной ситуации...

С 9 по 15 апреля на территории Москвы был проведен комплекс комплексного оперативно-профилактических мероприятий, нацеленных на стабилизацию миграционной ситуации, выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных действий, связанных с незаконной миграцией.Так в ходе проведения мероприятия на территории столицы было выявлено 5 944 административных правонарушений в сфере миграции. К административной ответственности привлечены 4334 человека за нарушение режима пребывания и 1610 за ведение незаконной трудовой деятельности на территории Российской Федерации.За организацию незаконной миграции возбуждено 262 уголовных дел, также привлечено к уголовной ответственности 22 гражданина за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.По решению судебного органа иностранные граждане будут выдворены за пределы территории РФ с наложением административного штрафа, так же в отношении указанных граждан будет принято решение о неразрешении въезда на территорию РФ в течение 5 лет.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве