При проведении обследования квартиры подозреваемого обнаружено 65 брикетов с веществом серо-зеленого цвета. Эксперты установили, что общая масса изъятого составила более 6,9 килограммов...

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.Оперативникам поступила информация о 30-летнем мужчине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы и области.В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. При проведении обследования квартиры подозреваемого обнаружено 65 брикетов с веществом серо-зеленого цвета. Эксперты установили, что общая масса изъятого составила более 6,9 килограммов. Согласно проведенному исследованию в одном из брикетов находилось наркотическое средство – гашиш, массой более 100 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела. Как предполагает следствие, мужчина получал крупные партии наркотиков, делал более мелкие и распределял в тайники.По данному факту следствием УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве