Матчем между Ростовом и столичным Спартаком завершилась программа 23-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые в гостях имели территориальное преимущество, однако потерпели поражение со счетом 1:2. Победный гол на 80-й минуте забил Эльдор Шомуродов.

Матчем между "Ростовом" и столичным "Спартаком" завершилась программа 23-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые в гостях имели территориальное преимущество, однако потерпели поражение со счетом 1:2. Победный гол на 80-й минуте забил Эльдор Шомуродов.Команда Валерия Карпина вышла вперед на 13-й минуте первого тайма. В составе хозяев поля отличился Александр Гацкан. Однако еще до перерыва спартаковцы сумели отыграться усилиями Романа Зобнина.На 38-й минуте "Спартак" потерял нападающего "Спартака" Зе Луиша. Он получил мышечную травму и вынужден был покинуть поле. Его заменил Софьян Ханни.После перерыва ростовчане сумели выйти вперед благодаря голу Эльдора Шомуродова. В итоге он оказался победным. Красно-белые не смогли воспользоваться осечкой конкурентов и приблизиться к лидерам турнира. Команда Олега Кононова потерпела второе поражение подряд в чемпионате России. "Ростов" же дважды в нынешнем сезоне переиграл столичный клуб."Спартак" с 36 очками остался на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" обошел "Оренбург" и расположился на шестой строчке с 35 баллами после 23 встреч.