Андрей Норкин все еще на больничном – хотя и выписался из клиники, в которой проходил лечение. Судьбу его программы решает руководство телеканала НТВ. В госпитализации журналиста друзья винят нацистов.

Андрей Норкин все еще на больничном – хотя и выписался изклиники, в которой проходил лечение. Судьбу его программы решает руководствотелеканала НТВ. В госпитализации журналиста друзья винят нацистов.чувствует себя значительно лучше. Ведущийготовится к разговору с руководством телеканала о дальнейшей судьбе ток-шоу"Место встречи". Встреча назначена на четверг, рассказал школьныйдруг Норкина, автор единого учебника истории России Евгений Спицын.Первопричиной гипертонического криза, из-за которого Андрею Норкинупришлось покинуть эфир программы 2 апреля, стало общение с писателем СергеемЛойко."Фашиствующий Лойко повел себя предельно омерзительно,и у Норкина на этой почве произошел гипертонический криз. А вчера что этотЛойко учудил на программе! Это уже совсем за рамками – он произнес нацистскоеприветствие. Когда его спросили: "Зачем вы поддерживаете нацистов?" -он зиганул…", – сказал Спицын агентству РИА ФАН.Друг Норкина уверен: если бы Лойко так вел себя вне студии,он просто "получил бы от Андрея сразу по морде". Но в эфире журналистне мог дать волю чувствам, и просто вышел. Из-за переполнявшего его негодованияу Норкина подскочил сахар и резко повысилось давление.У Спицына в связи с этим возник вопрос к редакторам политическихток-шоу, которые приглашают в студию подобных "экспертов". "Увас фашисты бегают на всех каналах! Для чего это делается?! При этом редактородной из новых программ на НТВ по поводу меня заявил: "Пока я редактор,этого коммуняки в программе не будет!". То есть, значит, "коммунякам"типа меня вход на программу закрыт, а фашиствующим молодчикам – пожалуйста!",– возмутился друг .Ведущий программы "Место встречи" на телеканалеНТВ 2 апреля неожиданно покинул студию прямо во время прямогоэфира. Перед этим в студии разгорелся очередной диспут с участием Сергея Лойко.Позже стало известно, что Андрей Норкин госпитализирован с гипертоническимкризом.