Андрей Норкин все еще на больничном – хотя и выписался из
клиники, в которой проходил лечение. Судьбу его программы решает руководство
телеканала НТВ. В госпитализации журналиста друзья винят нацистов.
Андрей Норкин все еще на больничном – хотя и выписался из
клиники, в которой проходил лечение. Судьбу его программы решает руководство
телеканала НТВ. В госпитализации журналиста друзья винят нацистов.
чувствует себя значительно лучше. Ведущий
готовится к разговору с руководством телеканала о дальнейшей судьбе ток-шоу
"Место встречи". Встреча назначена на четверг, рассказал школьный
друг Норкина, автор единого учебника истории России Евгений Спицын.
Первопричиной гипертонического криза, из-за которого Андрею Норкину
пришлось покинуть эфир программы 2 апреля, стало общение с писателем Сергеем
Лойко.
"Фашиствующий Лойко повел себя предельно омерзительно,
и у Норкина на этой почве произошел гипертонический криз. А вчера что этот
Лойко учудил на программе! Это уже совсем за рамками – он произнес нацистское
приветствие. Когда его спросили: "Зачем вы поддерживаете нацистов?" -
он зиганул…", – сказал Спицын агентству РИА ФАН.
Друг Норкина уверен: если бы Лойко так вел себя вне студии,
он просто "получил бы от Андрея сразу по морде". Но в эфире журналист
не мог дать волю чувствам, и просто вышел. Из-за переполнявшего его негодования
у Норкина подскочил сахар и резко повысилось давление.
У Спицына в связи с этим возник вопрос к редакторам политических
ток-шоу, которые приглашают в студию подобных "экспертов". "У
вас фашисты бегают на всех каналах! Для чего это делается?! При этом редактор
одной из новых программ на НТВ по поводу меня заявил: "Пока я редактор,
этого коммуняки в программе не будет!". То есть, значит, "коммунякам"
типа меня вход на программу закрыт, а фашиствующим молодчикам – пожалуйста!",
– возмутился друг .
Ведущий программы "Место встречи" на телеканале
НТВ 2 апреля неожиданно покинул студию прямо во время прямого
эфира. Перед этим в студии разгорелся очередной диспут с участием Сергея Лойко.
Позже стало известно, что Андрей Норкин госпитализирован с гипертоническим
кризом.