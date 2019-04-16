Бывшая участница телестройки решилась на перемены. Звезда шоу Дом-2 Анастасия Кочервей восстановила невинность.

Бывшая участница телестройки решилась на перемены. Звездашоу "Дом-2" Анастасия Кочервей восстановила невинность.Блондинка собралась с духом и легла под нож хирурга. За процедурупришлось заплатить немалые деньги, однако результат, по мнению девушки, тогостоил. Бывшая жительница шоу "Дом-2" хочет вновь быть "чистой"."Все болит, заживать будет около недели только. Сейчас уменя ощущение тугости и боли, зато я опять девственница!" – рассказалаКочервей.Анастасия призналась, что начинает жизнь с чистого листа. Недавноона совершила каминг-аут: призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.Звезда шоу "Дом-2" больше не вступает в интимные отношения с мужчинами. Снекоторых пор она встречается только с девушками.Какую именно гименопластику сделала – краткосрочную илидолгосрочную, Анастасия не рассказывает. Также она не объяснила будет ли онавновь лишаться невинности, если да, то с представителем какого пола. Об этом сообщает Dom2Life.ru.Напомним, на Анастасия Кочервей приобрела нелучшую репутацию. Более того в определенных кругах блондинку знают под псевдонимомБритни. Под этим именем она много лет танцевала стриптиз. Также ходят слухи,что экс-участница подрабатывала в сфере интимных услуг.