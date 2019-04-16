Бывшая участница телестройки решилась на перемены. Звезда
шоу Дом-2 Анастасия Кочервей восстановила невинность.
Бывшая участница телестройки решилась на перемены. Звезда
шоу "Дом-2" Анастасия Кочервей восстановила невинность.
Блондинка собралась с духом и легла под нож хирурга. За процедуру
пришлось заплатить немалые деньги, однако результат, по мнению девушки, того
стоил. Бывшая жительница шоу "Дом-2" хочет вновь быть "чистой".
"Все болит, заживать будет около недели только. Сейчас у
меня ощущение тугости и боли, зато я опять девственница!" – рассказала
Кочервей.
Анастасия призналась, что начинает жизнь с чистого листа. Недавно
она совершила каминг-аут: призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Звезда шоу "Дом-2" больше не вступает в интимные отношения с мужчинами. С
некоторых пор она встречается только с девушками.
Какую именно гименопластику сделала – краткосрочную или
долгосрочную, Анастасия не рассказывает. Также она не объяснила будет ли она
вновь лишаться невинности, если да, то с представителем какого пола. Об этом сообщает Dom2Life.ru.
Напомним, на Анастасия Кочервей приобрела не
лучшую репутацию. Более того в определенных кругах блондинку знают под псевдонимом
Бритни. Под этим именем она много лет танцевала стриптиз. Также ходят слухи,
что экс-участница подрабатывала в сфере интимных услуг.