Суд над Кокориным и Мамаевым затягивается. Защита футболистов требует предъявить стул, которым был нанесен удар чиновнику Денису Паку. Адвокаты хотели бы взглянуть и на Мерседес, водителя которого избили спортсмены.

Суд над Кокориным иМамаевым затягивается. Защита футболистов требует предъявить стул, которым былнанесен удар чиновнику Денису Паку. Адвокаты хотели бы взглянуть и на "Мерседес",водителя которого избили спортсмены.выразили свое возмущение в суде:футболистам не представили главные вещественные доказательства. Требованиязащиты спортсменов до сих пор не удовлетворены."Мы ходатайствовали о предоставлении стула! Почемуэтого не было сделано? На каком основании отказано? Может, и суду стул не будетпредоставлен? Мы хотели изучить – саморезы там, или болты? Я вот знаю, чтоболты!", – протестовал на процессе адвокат Кокорина Андрей Ромашов. Защитатребует также предъявить автомобиль "Мерседес", водителем которогобыл избитый у клуба "Эгоист" Виталий Соловчук.Во время слушаний в Пресненском суде по делудопросили, в частности, свидетельницу из "Кофемании", где полузащитник"Краснодара" и нападающий "Зенита" набросились начиновников. Девушка утверждала, что компания футболистов вела себя не так, какположено держаться в общественных местах. По словам свидетельницы, спортсменынапомнили ей представителей неформальных объединений из 90-х годов, пишет "Комсомольская правда".Две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина произошли в октябре 2018 года. Сначала спортсмены избили водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука на одной из столичных парковок. Позже в одном из кафе напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Суд на днях продлил срок содержания спортсменов в СИЗО до 25 сентября.