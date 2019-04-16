Суд над Кокориным и
Мамаевым затягивается. Защита футболистов требует предъявить стул, которым был
нанесен удар чиновнику Денису Паку. Адвокаты хотели бы взглянуть и на Мерседес,
водителя которого избили спортсмены.
Суд над Кокориным и
Мамаевым затягивается. Защита футболистов требует предъявить стул, которым был
нанесен удар чиновнику Денису Паку. Адвокаты хотели бы взглянуть и на "Мерседес",
водителя которого избили спортсмены.
выразили свое возмущение в суде:
футболистам не представили главные вещественные доказательства. Требования
защиты спортсменов до сих пор не удовлетворены.
"Мы ходатайствовали о предоставлении стула! Почему
этого не было сделано? На каком основании отказано? Может, и суду стул не будет
предоставлен? Мы хотели изучить – саморезы там, или болты? Я вот знаю, что
болты!", – протестовал на процессе адвокат Кокорина Андрей Ромашов. Защита
требует также предъявить автомобиль "Мерседес", водителем которого
был избитый у клуба "Эгоист" Виталий Соловчук.
Во время слушаний в Пресненском суде по делу
допросили, в частности, свидетельницу из "Кофемании", где полузащитник
"Краснодара" и нападающий "Зенита" набросились на
чиновников. Девушка утверждала, что компания футболистов вела себя не так, как
положено держаться в общественных местах. По словам свидетельницы, спортсмены
напомнили ей представителей неформальных объединений из 90-х годов, пишет "Комсомольская правда".
Две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина произошли в октябре 2018 года. Сначала спортсмены избили водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука на одной из столичных парковок. Позже в одном из кафе напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Суд на днях продлил срок содержания спортсменов в СИЗО до 25 сентября.