Во время путешествия по Грузии не ко двору церкви у Тбилиси пришелся Борис Гребенщиков. Со своей группой Аквариум он устроил импровизированный концерт у легендарного монастыря Джвари, но местный священник в достаточно грубой форме прогнал музыкантов. Видео инцидента бурно обсуждают в Сети.

Во время путешествия по Грузии "не ко двору" церкви у Тбилиси пришелся известный музыкант Борис Гребенщиков.Со своей группой "Аквариум" он прибыл на гастроли в Грузию, а после посещения описанного еще Лермонтовым в "Мцыри" старинного монастыря Джвари (храм Святого Креста VI века), что недалеко от Тбилиси, устроил на природе рядом с храмом импровизированный уличный концерт.Вокруг музыкантов тут же собрались слушатели, однако местный священник в достаточно грубой форме прогнал музыкантов, сказав, что у храма не место для концертов.Администратор группы Петр Свешников разметил видео этого инцидента в "Фейсбуке".Музыканты перечить священнослужителю не стали и играть прекратили, однако это видео разлетелось по Сети с бурными обсуждениями, этично ли устраивать концерт у церкви, или же священнослужитель все-таки был не прав?В последнее время БГ и его музыканты нередко устраивают импровизированные концерты прямо на улицах разных городов и даже в переходах метро.