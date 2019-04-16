Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов получил вызов на бой со стороны американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона. Он считает, что россиянин избегает его.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов получил вызов на бой со стороны американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона. Он считает, что россиянин избегает его."11 побед подряд. 14-1 в UFC – мой рекорд. Неоспоримым чемпионом мира являюсь я, — заявил в своем личном Twitter Фергюсон. – Пусть Хабиб и Дэйна Уайт помнят об этом! И хватит избегать меня".Напомним, что ранее Фергюсон являлся первым претендентом на бой с Нурмагомедовым. Однако на днях стало известно о том, что российский боец смешанного стиля принял вызов другого американского бойца – Дастина Порье. Ранее он победил своего соотечественника Макса Холлоуэя.