По мнению президента США Дональда Трампа, после крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии компании-производителю нужно не только устранить недостатки этой модели, но и сменить ее название.

По мнению президента США Дональда Трампа, после крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии компании-производителю нужно не только устранить недостатки этой модели, но и сменить ее название."Что я знаю о брендинге? Возможно, ничего (но я все же стал президентом!). На месте бы Boeing я бы устранил неисправности у Boeing 737 MAX, добавил бы какие-нибудь дополнительные прекрасные компоненты и произвел бы ребрендинг самолета, изменив его название", — посоветовал Трамп на своей страничке в Twitter.10 марта 2019 года самолет Boeing 737 MAX8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 километрах от столицы Эфиопии Адис-Абебы. Погибли 157 человек. За пять месяцев до этой трагедии разбился лайнер того же типа индонезийской авиакомпании Lion Air. Он упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли 189 человек.После этих авиапроисшествие многие страны мира, в том числе, Россия, США и государства ЕС, приостановили эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности.По одной из версий, к крушению могли привести некие сбои в работе системы контроля полета на лайнерах. Пилоты следовали всем правилам и инструкциям, которые были обозначены производителем, однако не смогли сохранить контроль над самолетом, сообщала ранее министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес.