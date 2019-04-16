Как британский заключенный Джулиан Ассанж доставляет Белому дому больше неприятностей, чем как затворник посольства Эквадора. Вопрос о выдаче основателя WikiLeaks США расколол Европу. Против экстрадиции выступила британская оппозиция, депутаты европарламента и бундестага.

Как британский заключенный Джулиан Ассанж доставляет Белому дому больше неприятностей, чем как затворник посольства Эквадора. Вопрос о выдаче основателя WikiLeaks США расколол Европу. Против экстрадиции выступила британская оппозиция, депутаты европарламента и бундестага. Даже американские СМИ называют преследование Ассанжа нарушением первой поправки к конституции США, гарантирующей свободу слова. В прессе подсчитывают, сколько раз Трамп одобрительно отзывался о WikiLeaks после публикации компромата на Хиллари Клинтон.Пока Джулиан Ассанж дожидается следующего суда в тюрьме, в западной прессе началась кампания по его дискредитации. В испанскую газету El Pais передали записи камер видеонаблюдения внутри посольства Эквадора, на одной из которых видно, как Ассанж пытается прокатиться на скейтборде в своем кабинете.На другой, согласно предложенному описанию, основатель WikiLeaks конфликтует с охранником посольства, который пытается выставить за дверь его гостей. В процессе спора в руках у Ассанжа появляется фотоаппарат, он начинает вести съемку. Газета пишет, что для разрешения конфликта в итоге пришлось вызывать посла.Круглосуточное наблюдение за основателем WikiLeaks вела частная испанская фирма, она же занималась охраной посольства до 2017 года. Кроме этих записей и фотографии с грязной посудой на кухне, пока ничего существенного предъявить не смогли.Но президент Эквадора Ленин Морено, который 11 апреля сдал Ассанжа британским властям, теперь обвиняет его еще и в шпионаже."К сожалению, условия, предоставленные посольством Эквадора в Лондоне с разрешения предыдущего правительства, используются для вмешательства в дела других государств. Мы не допустим того, чтобы наш дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа", — заявил президент Эквадора.Морено отрицает, что он мстит Ассанжу за публикацию материалов, изобличающих коррупционные связи его семьи, в том числе с английскими компаниями.В прессу также попали личные фотографии президента, на одной из них он угощается лобстерами. В окружении Морено считают, что компромат выложил WikiLeaks. Бывший эквадорский лидер Рафаэль Корреа утверждает, что нынешняя администрация сдала Ассанжа в обмен на четырехмиллиардный заем МВФ, который лоббировали Соединенные Штаты Америки."С приходом к власти президента Ленина Морено, посольство Эквадора все больше стало походить на камеру одиночного заключения", — заявила защищающая Ассанжа адвокат Дженнифер Робинсон."Только представьте себе: он находился в очень маленькой комнате, где везде камеры. И это продолжалось семь лет!" – отмечает правозащитница Трейси Вустер.Леди Трейси Вустер была одним из поручителей Ассанжа, когда в 2010 году его выпустили под залог из английской тюрьмы. Отданные за него деньги, она, естественно, потеряла, но никаких сожалений по этому поводу у нее нет."Это удивительный человек. Он очень умен и абсолютно точен в своих суждениях. 100 процентов из того, что когда-либо публиковал, — это правда", — уверена Трейси Вустер.Лидер оппозиции Джереми Корбин категорически против того, чтобы Ассанжа выдавали США."Я выступал против экстрадиции Ассанжа в США, поскольку я убежден, что WikiLeaks рассказали нам правду о том, что на самом деле происходило в Афганистане и Ираке", — подчеркивает лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.В американской администрации сейчас пытаются выработать линию поведения в отношении ареста Ассанжа. Когда-то Трамп с удовольствием цитировал WikiLeaks, но на прошлой неделе вдруг заявил, что ничего не знает об этом сайте. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что президент просто пошутил."Мы единственные, кто отнесся ко всему этому процессу серьезно, и делает что-то, чтобы решить проблему", — заверила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.Журналист Даниэль Эллсберг, известный своими разоблачениями военных преступлений США во Вьетнаме, призвал американские власти еще раз подумать, прежде чем добиваться выдачи и суда над Ассанжем."Им надо абстрагироваться от всего личного и негативного, что они испытывают к Ассанжу и понять, — все выдвинутые обвинения против него будут восприняты как обвинения против всех, кто занимается журналистскими расследованиями", — подчеркивает военный аналитик Дэниэль Эллсберг.Американский телеканал MSNBC, наоборот, решил посмеяться над основателем WikiLeaks, который в итоге оказался в тюрьме.WikiLeaks опубликовал видео, на котором кот Ассанжа смотрит по телевизору, как вытаскивают из посольства его хозяина. "Они воссоединятся на свободе" — написано в комментарии.Но о скором освобождении Ассанжа речи пока нет. В Англии ему грозит до года тюрьмы за нарушение условий залога. Неизвестно, чем и когда завершится тяжба по поводу его экстрадиции в США. И, наконец, еще не сказала своего слова прокуратура Швеции, где сейчас думают о том, чтобы вновь поднять обвинения его в совершении преступлений сексуального характера.