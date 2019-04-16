Главный тренер московского Спартака Олег Кононов после проигрыша Ростову в матче 23-го тура чемпионата России по футболу заявил, что соперник всегда делает ставку на контратаки. По его мнению, такая тактика приносит команде Валерия Карпина результат.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после проигрыша "Ростову" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу заявил, что соперник всегда делает ставку на контратаки. По его мнению, такая тактика приносит команде Валерия Карпина результат."Соперник стабильно играет "автобусом", ставит на контратаки. Я не могу сказать, что это плохая или хорошая тактика. Главное – она работает и дает результат", – цитирует Кононова РИА Новости.Также наставник красно-белых высказался по поводу шансов "Спартака" на победу в чемпионате России. "Я верю в чемпионство до конца. Когда не будет шансов совсем, когда все будет потеряно, тогда не буду", – заявил главный тренер столичного клуба.Напомним, что "Спартак" в гостях уступил "Ростову" со счетом 1:2. От "Зенита", лидирующего в РПЛ, москвичи отстают уже на 12 очков.