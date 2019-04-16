Воспитанник российского бойца смешанного стиля Александра Шлеменко – Александр Сарнавский 27 апреля встретится с чемпионом АСВ в полулегкой весовой категории Юсуфом Раисовым на турнире по ММА, который состоится на столичной ЦСКА Арене.

Воспитанник российского бойца смешанного стиля Александра Шлеменко – Александр Сарнавский 27 апреля встретится с чемпионом АСВ в полулегкой весовой категории Юсуфом Раисовым на турнире по ММА, который состоится на столичной "ЦСКА Арене"."В этом поединке встречаются ярчайший ударник и искусный борец, — заявил президент лиги АСА Алексей Яценко. – Этот бой двух находящихся на подъеме бойцов станет психологической проверкой для обоих. Кто сможет навязать свой бой сопернику, тот и выйдет победителем в противостоянии".Напомним, что в активе 30-летнего Сарнавского 36 побед в различных бойцовских организациях. 23-летний Раисов же имеет на своем счету 14 побед.