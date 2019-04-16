ОМВД России по району Перово разыскивает пропавшего без вести Четина Николая Владимировича, жителя города Москвы, 1958 года рождения...

ОМВД России по району Перово разыскивает пропавшего без вести Четина Николая Владимировича, жителя города Москвы, 1958 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 13 апреля 2019 года.Приметы: на вид 65 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие тёмные, на лице щетина и усы, нос прямой без горбинки, глаза карие, на мочке левого уха и на левой ноге шрамы от порезов.Была одет: чёрная кожаная куртка, тёмно-серая водолазка, джинсы светло-синего цвета, чёрные классические ботинки. УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: дежурной части УВД по ВАО 8 (495) 965-14-01; 8 (495) 965-22-48 или по телефонам дежурной части ОМВД России по району Перово 8(495)304-97-04, 8(495)304-97-05 или в службу «102» (с мобильных телефонов — 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73