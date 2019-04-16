УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Шеванкова Владимира Васильевича, 1955 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Шеванкова Владимира Васильевича, 1955 года рождения, который 13 апреля 2019 года был госпитализирован в одну из больниц г. Москвы, а 15 апреля 2019 года покинул медучреждение и до настоящего времени его местонахождение не известно.Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, на лице щетина, волосы редкие, седые.Был одет: черная куртка, синие джинсы, кроссовки с красными шнурками.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56 - 82 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79