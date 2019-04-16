Работники нескольких ферм на юго-западе Британии одними из первых на планете получат доступ к связи 5G. Тестировать эту технологию будут на коровах. Передатчики закрепят на ушах животных, а также встроят в ошейники.

Работники нескольких ферм на юго-западе Британии одними из первых на планете получат доступ к связи 5G. Тестировать эту технологию будут на коровах. Передатчики закрепят на ушах животных, а также встроят в ошейники, сообщает Reuters.Одни из первых ферм, сотрудники которых получат в доступ к новым технологиям, находятся деревне Шептон Маллет, где живут чуть больше десяти тысяч человек.Функция гаджетов – мониторить здоровье коров и передавать информацию хозяину.Помимо этого, коров с помощью передатчиков 5G подключат к автоматическому доильному аппарату. Человек в этом процессе практически не будет участвовать.На государственном уровне связь 5G заработает в США, Китае и Японии не раньше 2023 года.