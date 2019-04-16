Мужчина наворовал почти на 100 тысяч рублей

Мужчина наворовал почти на 100 тысяч рублейВ Гусь-Хрустальном районе местного жителя подозревают в нескольких кражах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Злоумышленник, пользуясь отсутствием хозяев, залезал на территорию дачных участков в одной из деревень, откуда воровал бытовые и электронные приборы. Владельцы домов, обнаружив пропажу имущества, обратились к правоохранителям. Сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей.Мужчину задержали в конце марта этого года. Похищенное имущество он продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.Расследование уголовных дел продолжается.