При личном досмотре у подозреваемых были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, которое согласно результатам исследования является героином...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством и направлено в суд уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства - героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве на Песчаной улице были задержаны двое приезжих. При личном досмотре у подозреваемых были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, которое согласно результатам исследования является героином, массой более 2,6 килограммов. Установлено, что наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта на территории столичного региона.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28