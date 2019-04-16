Военные историки, краеведы, поисковики из России, Белоруссии и Латвии собрались в эти дни в Великом Новгороде. Там начала работу конференция Без срока давности, посвященная памяти мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. К форуму подготовили выставку документов, которые свидетельствуют о военных преступлениях нацистов на территории Новгородской области.

Военные историки, краеведы, поисковики из России, Белоруссии и Латвии собрались в эти дни в Великом Новгороде. Там начала работу конференция "Без срока давности", посвященная памяти мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. К форуму подготовили выставку документов, которые свидетельствуют о военных преступлениях нацистов на территории Новгородской области.На стенде — документальные фото: 40-е годы прошлого века, Батецкий район, эксгумация тел мирных жителей, уничтоженных фашистами. Массовые расстрелы расследуют в послевоенные годы – устанавливают имена погибших, разыскивают тех, кто убивал. Свидетельства о военных преступлениях сейчас рассекречены и около сотни новых документов впервые представлены на этой конференции.Только один из примеров зверств карателей: у деревни Жестяная Горка фашисты во время войны расстреляли около 2600 человек. Теперь один из ключевых проектов новгородских поисковиков – увековечить память безвинно погибших мирных жителей.Среди гостей конференции и генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин. Он рассказывает – сейчас в производстве сразу 3 фильма о войне, но порой события военных лет, о которых мы узнаем из документов, оказываются драматичнее самых интересных сценариев.Рассекреченные документы и свидетельства очевидцев – должны, по мнению участников конференции, стать теми снарядами, которые ударят по разного рода фальсификациям о Великой Отечественной войне. Переписать историю, вероятно, хотели бы многие, и главное, чтобы у них это не получилось.Чтобы не произошло реабилитации фашизма, нужно, прежде всего, воспитывать молодежь. Ветераны – уходят из жизни, сетовали собравшиеся, но рассказывать школьникам и студентам всю правду о войне – необходимо. Все чаще стоит возвращаться к военной теме на уроках истории и, возможно, даже количество часов в школах на преподавание этого предмета – стоит увеличить.Около 60 исследователей со всей России приехали на конференцию. Они представят доклады и поучаствуют в дискуссиях и мастер-классах.