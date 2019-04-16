Младший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения
Плющенко – Саша часто оказывается в центре скандала. Гном Гномыч, как нежно
называют его родители, по мнению интернет-обывателей, лишен детства, так как вынужден
ежедневно работать ради процветания семьи. Многие поклонники мальчика всерьез обеспокоены
его судьбой.
Младший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения
Плющенко – Саша часто оказывается в центре скандала. Гном Гномыч, как нежно
называют его родители, по мнению интернет-обывателей, лишен детства, так как вынужден
ежедневно работать ради процветания семьи. Многие поклонники мальчика всерьез обеспокоены
его судьбой.
Меж тем отмечает, что Саше Плющенко благоволят звезды. Ребенка ждет хорошее будущее.
"Не вижу проблем и поводов для переживаний. Геем Саше не
быть. Мальчик вырастет абсолютно традиционной ориентации, более того, у него по
судьбе три брака и дети! Александр – человек с интересной судьбой, и в том
числе и личной жизнью. Мальчик будет полностью реализован и в профессии, и в
социуме. Его ждет невероятно яркая и интересная жизнь", – отметила таролог.
Более того,
Плющенко-младший, повзрослев, станет настоящим ловеласом. "В будущем ребенок
Рудковской и Плющенко будет пользоваться невероятным успехом у женщин.
Родителям Саши надо набраться терпения – в жизни их ждут приключения как на
американских горках. Мальчик будет удивлять их не только своей жизненной
позицией, но и выбором невест", – резюмировала Марианна Абравитова.
Напомним, недавно Рудковская отвечала на каверзные вопросы телеведущей
Ксении Собчак. Последняя предлагала Яне представить ситуацию, в которой ее
повзрослевший сын Саша прямо объявляет себя геем. "Я попытаюсь его какое-то
время переориентировать, но если я пойму, что бесполезно что-то делать, то я
предложу ему уехать в другую страну", – рассудила Рудковская, отметив при
этом, что в России ее наследнику будет в таком случае очень сложно.