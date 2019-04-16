Младший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко – Саша часто оказывается в центре скандала. Гном Гномыч, как нежно называют его родители, по мнению интернет-обывателей, лишен детства, так как вынужден ежедневно работать ради процветания семьи. Многие поклонники мальчика всерьез обеспокоены его судьбой.

Младший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста ЕвгенияПлющенко – Саша часто оказывается в центре скандала. Гном Гномыч, как нежноназывают его родители, по мнению интернет-обывателей, лишен детства, так как вынужденежедневно работать ради процветания семьи. Многие поклонники мальчика всерьез обеспокоеныего судьбой.Меж тем отмечает, что Саше Плющенко благоволят звезды. Ребенка ждет хорошее будущее."Не вижу проблем и поводов для переживаний. Геем Саше небыть. Мальчик вырастет абсолютно традиционной ориентации, более того, у него посудьбе три брака и дети! Александр – человек с интересной судьбой, и в томчисле и личной жизнью. Мальчик будет полностью реализован и в профессии, и всоциуме. Его ждет невероятно яркая и интересная жизнь", – отметила таролог.Более того,Плющенко-младший, повзрослев, станет настоящим ловеласом. "В будущем ребенокРудковской и Плющенко будет пользоваться невероятным успехом у женщин.Родителям Саши надо набраться терпения – в жизни их ждут приключения как наамериканских горках. Мальчик будет удивлять их не только своей жизненнойпозицией, но и выбором невест", – резюмировала Марианна Абравитова.Напомним, недавно Рудковская отвечала на каверзные вопросы телеведущейКсении Собчак. Последняя предлагала Яне представить ситуацию, в которой ееповзрослевший сын Саша прямо объявляет себя геем. "Я попытаюсь его какое-товремя переориентировать, но если я пойму, что бесполезно что-то делать, то япредложу ему уехать в другую страну", – рассудила Рудковская, отметив приэтом, что в России ее наследнику будет в таком случае очень сложно.