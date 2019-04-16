Задержанного силовиками подозревают в публичных призывах к экстремизму. Как выяснилось, он проводил проповеди с использованием запрещенной литературы. Открыто призывал к террору в отношении тех, кто не разделяет его убеждений. Эти идеи распространял с помощью социальных сетей.

Задержанного силовиками подозревают в публичных призывах к экстремизму. Как выяснилось, он проводил проповеди с использованием запрещенной литературы. Открыто призывал к террору в отношении тех, кто не разделяет его убеждений. Эти идеи распространял с помощью социальных сетей. Возбуждено уголовное дело. В квартире подозреваемого проведены обыски, сообщает телеканал "Россия 24".