Рабочие плавучей буровой в Сиамском заливе у побережья Таиланда выловили из моря в 217 километрах от берега собаку. Та проплыла все это расстояние самостоятельно. В настоящий момент здоровью собаки ничего не угрожает.

Рабочие плавучей буровой в Сиамском заливе у побережья Таиланда выловили из моря в 217 километрах от берега собаку. Та проплыла все это расстояние самостоятельно. В настоящий момент здоровью собаки ничего не угрожает, сообщает Daily Mail.Сотрудники буровой увидели собаку в воде, подманили ее к себе, и когда та приблизилась, вытащили пса с помощью тросов.По словам участника операции Хона Витисака, животному повезло, что море было спокойным.Рабочие выхаживали собаку двое суток. После этого пса передали на проплывавший мимо корабль. Вскоре животное доставили в ветеринарную лечебницу таиландского города Сонгкхла.По словам врачей, пес абсолютно здоров. Спасший "пловца" сотрудник буровой заявил, что если хозяина животного не найдут, он возьмет его себе.