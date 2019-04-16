Злоумышленник смог получить доступ к банковской карте пенсионерки, после чего осуществил перевод денежных средств. Похищенным он распорядился по своему усмотрению...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 22-летнего приезжего по подозрению в краже денежных средств с банковских карт.
В полицию поступило сообщение от 64-летней женщины. Она сообщила, что как только она ввела в банкомат свою карту, с нее были списаны денежные средства.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД на Проспекте Вернадского задержали подозреваемого – 22-летнего приезжего.
Установлено, что злоумышленник смог получить доступ к банковской карте пенсионерки, после чего осуществил перевод денежных средств. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.
В настоящий момент установлена причастность подозреваемого к совершению еще двух аналогичных эпизодов противоправной деятельности.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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