Злоумышленник смог получить доступ к банковской карте пенсионерки, после чего осуществил перевод денежных средств. Похищенным он распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 22-летнего приезжего по подозрению в краже денежных средств с банковских карт.В полицию поступило сообщение от 64-летней женщины. Она сообщила, что как только она ввела в банкомат свою карту, с нее были списаны денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД на Проспекте Вернадского задержали подозреваемого – 22-летнего приезжего.Установлено, что злоумышленник смог получить доступ к банковской карте пенсионерки, после чего осуществил перевод денежных средств. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.В настоящий момент установлена причастность подозреваемого к совершению еще двух аналогичных эпизодов противоправной деятельности.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93