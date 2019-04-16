Виктория Лопырева дала откровенное интервью. Известная модель рассказала о свадьбе и втором ребенке.

Виктория Лопырева дала откровенное интервью. Известная модель рассказала о свадьбе и втором ребенке.Виктория Лопырева родила сына в начале февраля. Отцом ребенка стал бизнесмен Игорь Булатов. Мальчик появился на свет в одном из американских роддомов. До сих пор счастливая семья живет в Майами. Влюбленные с головой погружены в родительские обязанности, но периодически выбираются вдвоем в различные места.Однако когда состоится свадьба, Виктория Лопырева точно не говорит. "Нам с Игорем не по 18 лет, у каждого за спиной своя история личной жизни. Друг для друга и для нашего малыша мы уже семья. Штамп в паспорте – формальность, дело времени. Еще ни один штамп не помог сохранить отношения, где нет взаимной любви. У нас она есть, и мы по-настоящему счастливы", – сообщила Виктория Лопырева.Пока модель предпочитает не показывать сына Марка Лионеля, однако утверждает, что мальчик больше похож на отца. "Очень хотелось бы сказать, что на меня, но он практически копия папы, только более светленький и со светлыми глазами. Говорят, мальчики обычно похожи на мам, так что, может, еще поменяется", – выразила надежду гламурная блондинка.дала понять, что они с Игорем Булатовым не намерены останавливаться на одном ребенке. Более того, красавица уже загадала пол. "Мы решили, что дочка точно будет похожа на меня", – со смехом объявила модель.Интересно, что одним из первых с рождением сына поздравил бывший возлюбленный, футболист Федор Смолов. "Федор сказал, что рад появлению на свет еще одного Водолея (он тоже Водолей) и что, если нужна будет помощь в воспитании, он готов. Водолеи – непростые ребята, все видят под своим углом. Мы расстались, но остались в приятельских отношениях", – цитирует Викторию Лопыреву .