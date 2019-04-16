Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушенииВ прокуратуру несколько раз обращались родные заключённых и правозащитники с жалобами о нарушениях закона, связанных с условиями отбывания наказания во Владимирском централе.Проверяя жалобы, сотрудникам спецпрокуратуры понадобилась определённая информация от руководства тюрьмы. Требования предоставить информацию направляли в январе и феврале 2019 года, но их проигнорировали.Поэтому прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за умышленное невыполнение требований прокурора. Владимирский централ оштрафовали на 50 тысяч рублей.