Водитель легковушки выехал на встречную полосу

Водитель легковушки выехал на встречную полосуВо Владимире произошло смертельное ДТП. Ночью 16 апреля водитель автомобиля «Хендай» ехал в сторону проспекта Ленина. По информации пресс-службы регионального УМВД, он выехал на «встречку», где столкнулся с фурой "ДАФ", которой управлял водитель 1981 года рождения.В результате происшествия водитель легковушки и его пассажир скончались на месте аварии.Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить личности погибших и все обстоятельства случившегося.