Израильские ученые впервые в мире напечатали
на органическом 3D-принтере человеческое сердце с тканями
и сосудами. Достижение исследователей Тель-Авивского университета (TAU) уже
назвали крупным прорывом в медицине.
Израильские ученые впервые в мире напечатали
на органическом 3D-принтере человеческое сердце с тканями
и сосудами. Достижение исследователей Тель-Авивского университета (TAU) уже
назвали крупным прорывом в медицине.
Орган размером около двух с половиной сантиметров
из тканей человека создавался более трех часов. Специалисты уверены, что освоение новой
технологии может решить множество проблем, передает телеканала .
Раньше 3D-печать
считалась невозможной из-за сложного строения человеческих органов. "Все
сердца, которые были напечатаны до сих пор, насколько нам известно, были
сделаны из синтетических материалов", цитирует израильского аспиранта Надава
Ноора .
Благодаря
новой технологии будущем пациенту больше не придется долго ждать донорского
органа, ведь напечатают прямо в больнице. Если
эксперимент будет иметь успех, то в ближайшие десять лет станет возможным воссоздать
для пересадки любой орган, пишет
Отметим, что из человеческих частей тела
также печатаются на 3D-принтере
внутренние ткани и кожа. Создаются уменьшенные, но работающие копии ушей и
носов.
Помимо
врачей, так называемый биопринтинг привлекателен
для косметологов и пластических хирургов. Желание оставаться молодым и красивым
сделает 3D-печать органов человека массовой.