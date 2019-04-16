Израильские ученые впервые в мире напечатали на органическом 3D-принтере человеческое сердце с тканями и сосудами. Достижение исследователей Тель-Авивского университета (TAU) уже назвали крупным прорывом в медицине.

Израильские ученые впервые в мире напечаталина органическом 3D-принтере человеческое сердце с тканямии сосудами. Достижение исследователей Тель-Авивского университета (TAU) уженазвали крупным прорывом в медицине.Орган размером около двух с половиной сантиметровиз тканей человека создавался более трех часов. Специалисты уверены, что освоение новойтехнологии может решить множество проблем, передает телеканала .Раньше 3D-печатьсчиталась невозможной из-за сложного строения человеческих органов. "Всесердца, которые были напечатаны до сих пор, насколько нам известно, былисделаны из синтетических материалов", цитирует израильского аспиранта НадаваНоора .Благодаряновой технологии будущем пациенту больше не придется долго ждать донорскогооргана, ведь напечатают прямо в больнице. Еслиэксперимент будет иметь успех, то в ближайшие десять лет станет возможным воссоздатьдля пересадки любой орган, пишетОтметим, что из человеческих частей телатакже печатаются на 3D-принтеревнутренние ткани и кожа. Создаются уменьшенные, но работающие копии ушей иносов.Помимоврачей, так называемый биопринтинг привлекателендля косметологов и пластических хирургов. Желание оставаться молодым и красивымсделает 3D-печать органов человека массовой.