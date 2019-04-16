На Украине не будет выборов в привычном понимании этого слова, с борьбой и непредсказуемым результатом. Близкий к Юлии Тимошенко политтехнолог сделал шокирующее заявление: оказывается, Владимир Зеленский и Петр Порошенко все это время разыгрывали спектакль.
На Украине не будет выборов в привычном понимании этого слова, с борьбой и непредсказуемым результатом. Близкий к Юлии Тимошенко политтехнолог сделал шокирующее заявление: оказывается, Владимир Зеленский и Петр Порошенко все это время разыгрывали спектакль.
Происходящее перед вторым туром выборов президента Украины -
2019 похоже на договорной матч. Зеленский и Порошенко уже все согласовали,
заявил на пресс-конференции в Киеве политолог Дмитрий Корнейчук.
По его словам, шумиха с дебатами призвана отвлечь внимание
от фальсификаций в первом туре. "Чтобы общество не задавало вопрос, почему
и какими методами во второй тур просочился Порошенко вместо Тимошенко", -
отметил эксперт.
При этом Корнейчук отметил, что как вероятный
будущий президент до сих пор не дал конкретных обещаний избирателям. Зато актер
дает ценные указания своему оппоненту, удивляется политолог.
Так, напомнил эксперт, шоумен записал видео, где посоветовал
Порошенко заняться освобождением украинских моряков. Такое обращение политтехнолог
считает странным: Зеленский почему-то не берет на себя эти обязательства.
Корнейчук полагает, что никаких репрессий против нынешнего
лидера Незалежной и членов его команды не будет. Если Зеленский станет
президентом, то Порошенко спокойно сможет остаться в стране, уверен эксперт.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
Для победы и Порошенко достаточно набрать простое большинство
голосов – 50% плюс 1. По данным последних соцопросов, за юмориста готовы
проголосовать около 70% избирателей, за действующего главу государства – не
более 30%.