На Украине не будет выборов в привычном понимании этого слова, с борьбой и непредсказуемым результатом. Близкий к Юлии Тимошенко политтехнолог сделал шокирующее заявление: оказывается, Владимир Зеленский и Петр Порошенко все это время разыгрывали спектакль.

На Украине не будет выборов в привычном понимании этого слова, с борьбой и непредсказуемым результатом. Близкий к Юлии Тимошенко политтехнолог сделал шокирующее заявление: оказывается, Владимир Зеленский и Петр Порошенко все это время разыгрывали спектакль.Происходящее перед вторым туром выборов президента Украины -2019 похоже на договорной матч. Зеленский и Порошенко уже все согласовали,заявил на пресс-конференции в Киеве политолог Дмитрий Корнейчук.По его словам, шумиха с дебатами призвана отвлечь вниманиеот фальсификаций в первом туре. "Чтобы общество не задавало вопрос, почемуи какими методами во второй тур просочился Порошенко вместо Тимошенко", -отметил эксперт.При этом Корнейчук отметил, что как вероятныйбудущий президент до сих пор не дал конкретных обещаний избирателям. Зато актердает ценные указания своему оппоненту, удивляется политолог.Так, напомнил эксперт, шоумен записал видео, где посоветовалПорошенко заняться освобождением украинских моряков. Такое обращение политтехнологсчитает странным: Зеленский почему-то не берет на себя эти обязательства.Корнейчук полагает, что никаких репрессий против нынешнеголидера Незалежной и членов его команды не будет. Если Зеленский станетпрезидентом, то Порошенко спокойно сможет остаться в стране, уверен эксперт.Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.Для победы и Порошенко достаточно набрать простое большинствоголосов – 50% плюс 1. По данным последних соцопросов, за юмориста готовыпроголосовать около 70% избирателей, за действующего главу государства – неболее 30%.