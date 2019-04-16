В Индии, которую еще называют крупнейшей демократией мира, стартовала самая масштабная в истории избирательная кампания.

В Индии, которую еще называют крупнейшей демократией мира, стартовала самая масштабная в истории избирательная кампания. Выбирают Лок сабху — нижнюю палату парламента. Как ожидается, голосовать будут под 900 миллионов человек. По всей стране откроется 1 миллион избирательных участков. Казне выборы обойдутся, как минимум, в рекордные 7 миллиардов долларов.Из-за огромного числа избирателей выборы в Индии проходят в семь этапов — до 19 мая. Главная интрига: сможет ли партия действующего премьер-министра Нарендры Моди получить большинство и обеспечить ему второй премьерский срок или страну возглавит представитель старейшего и влиятельного в Индии клана Ганди.Древнейший в Индии и один из самых старых городов мира — Варанаси. Земной дом бога Шивы и центр Земли для индуистов. Миллионы паломников со всей страны стекаются сюда. Обрести смерь на берегу Ганги — великая благодать для каждого индуса. Для индийского политика Варанаси не просто избирательный округ — сакральное место силы. Именно поэтому действующий премьер Нарендра Моди, объявив 4 года назад себя лидером индуистов, и на этот раз пошел на выборы именно от Варанаси.Здесь все рядом — костры, на которых сгорают тела верящих в счастливое перерождение, и самая дорогая избирательная кампания в истории, от которой население Индии ждет изменений в лучшую сторону еще при этой жизни.Индийская народная партия БДП во главе с Нарендрой Моди — против своих многолетних конкурентов, авторов независимости государства, наследников Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру, Индийского национального конгресса.Основной противник Моди — молодой президент Конгресса Раухул, внук Индиры и сын Раджива Ганди. Под знаменем партии он ведет агитацию вместе с родной сестрой Приянкой Ганди. Вот она посещает священный город, где сторонники оппозиции просят ее выдвинуться в парламент в противовес премьер-министру."После визита Приянки Ганди мы почувствовали воодушевление. Она — копия Индиры Ганди, слава которой принесет нам успех. Мы обратились в Центральный совет партии с просьбой выдвинуть ее в парламент от Варанаси", — говорит председатель регионального отделения партии "Индийский национальный конгресс".Она и правда похожа на бабушку — первую и единственную индийскую женщину премьер-министра, возглавлявшую Индию в общей сложности 15 лет вплоть до убийства в 1984 году.Главный избиратели в Индии — на полях. И за этот электорат борьба ведется особенно ожесточено. Две трети всего населения страны — крестьяне.Непростая задача — уговорить голосовать людей, которые не то что за общенациональными выборами не следят — часто даже читать не умеют.Местная земля и климат дают два урожая в год. Но закупочные цены на зерно настолько низки, что в прямом смысле толкают индийских крестьян в петлю. В 2015-м, по официальный данным, руки на себя наложили 12,5 тысячи крестьян. Всего же с середины 90-х из-за долгов перед банками добровольно ушли из жизни 300 тысяч жителей индийской деревни. Улучшить жизнь на селе — одно из главных обещаний Моди на прошлых выборах. Он даже взял под личный патронаж одну из деревень недалеко от Варанаси.Масштабное обновление сельских и городских дорог и электрификация села. Но одним из главных достижений премьер-министра граждане называют "туалетную революцию". Несмотря на претензии на будущее мировое лидерство, в стране до прихода Моди отсутствовали общественные и индивидуальные уборные — нужду справляли по старинке, где придется.Еще один персональный проект действующего премьера — очистка священной реки. Индийцы, приверженцы естественного хода вещей, городскую канализацию веками спускали в Ганг. Ежедневный ритуал омовения еще недавно совершался в смертельно опасной для неподготовленного воде. Сегодня даже туристы замечают: воды главной реки Индии становятся чище.Для Индии это будут и самые молодые выборы в истории. 83 миллиона избирателей проголосуют впервые. За них сражение идет в Интернете. Каждая партия обзавелась департаментом, который отвечает за агитацию в социальных сетях . И здесь тоже — борьба фейков и компроматов.Несмотря на обычную для середины апреля жару (плюс 44 градуса), индийский избиратель терпеливо стоит в ожидании своей очереди на голосование. Самый высокий показатель явки в истории – 66% — четыре года назад на прошлых парламентских выборах, которые принесли убедительную победу БДП и лично Моди.Это еще не знак победы — отметки на пальце ставят несмываемой краской каждому проголосовавшему, чтобы избежать каруселей. Самые масштабные прямые демократические выборы в истории человечества станут еще и самыми протяжными во времени — ровно месяц от начала голосования до объявления результатов. Известно, что вертолетами машины для голосований специально доставят отшельникам-садху, обитающим где-то в непроходимых джунглях.Священники возносят молитвы в храмах за успешное завершение голосования. Молятся каждый за своих кандидатов и в Варанаси. С заходом солнца политическая активность на берегу Ганга сменится ярчайшим священнодействием — индийцы выходят к воде, чтобы помолиться за будущее страны. И политические пристрастия в этом тысячелетнем ритуале уже совсем не важны.