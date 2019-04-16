16.04.2019

2019-04-16 12:31:12

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (13(9662) от 16 апреля 2019 года).

ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Указом Президента Российской Федерации назначены начальник УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.



ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

Делегация Главного управления полиции Монголии посетила структурные подразделения столичного правоохранительного главка в целях ознакомления с деятельностью московских полицейских. Возглавлял делегацию заместитель начальника ГУП Монголии — начальник управления полиции г. Улан-Батор полковник полиции Далайхуу Ядамдорж. Продолжение на странице 2.



«ВТОРОЙ ГАРНИЗОН» ОТМЕЧАЕТ ПРАЗДНИК

17 апреля в России отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. В преддверии праздника наш корреспондент встретился с председателем Совета ветеранов органов внутренних дел г. Москвы генерал-майором внутренней службы в отставке Виктором АНТОНОВЫМ и попросил ответить на несколько вопросов. Читайте на странице 3.



РАБОТАТЬ СООБЩА

Ежегодно в Управлении Госавтоинспекции по г. Москве собираются самые активные ветераны службы, чтобы провести выборную кампанию, а также обсудить актуальные вопросы. В этом году конференцию открыл врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Юрий Дроганов. Подробности читайте на странице 3.



ВЕТЕРАНЫ СДЕЛАЛИ ВЫБОР

В актовом зале УВД по ЮЗАО состоялось отчётно-выборное собрание ветеранской организации управления. Периодичность проведения подобных мероприятий — раз в четыре года. Всего в ветеранской организации округа состоят более полутора тысяч человек. Продолжение на странице 3.



ЧТОБЫ ПОДРОСТОК ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ «ТРУДНЫМ»

Быть в числе лидеров ей не впервой. В конкурсе на звание лучшего инспектора OДН столицы Елена участвовала трижды. И трижды оказывалась в призовой тройке. Один год, правда, пришлось пропустить, и к этому в разговоре мы ещё вернёмся. Наконец, по итогам минувшего года старший инспектор ОДН ОМВД России по району Крылатское старший лейтенант полиции Елена КОЛОКОЛЬЦЕВА возглавила список лучших. Читайте на странице 4.



ЛИЦО, ОБРАЩЁННОЕ К ЛЮДЯМ

По итогам минувшего года лучшей в городе признана работа дежурной части ОМВД по району Тропарёво-Никулино. Возможно, полнее всего о работе родной «дежурки» рассказал бы её начальник. Но, с другой стороны, из разговора выпала бы важная часть — характеристика личности самого руководителя. Подробности читайте на странице 4.



ВОЗВРАЩЁННЫЕ ИМЕНА

Благодаря уникальной, кропотливой работе сотрудников Музея истории органов внутренних дел г. Москвы и ЗИЦ стали известны новые имена погибших героев из муровского партизанского отряда. Руководитель музея Светлана КОЗЛОВА впервые рассказала для нашей газеты эту историю и предоставила архивные материалы. Читайте на странице 5.



СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ НОВОСЁЛАМ!

В журналистских материалах о правоохранителях нередко встречается образное выражение, что административное здание, где они трудятся, стало их вторым домом. Так, говоря о сотрудниках УВД по Северному административному округу Москвы, нельзя не отметить, что они стремятся содержать в образцовом порядке свои «казённые апартаменты» и непосредственно участвуют в благоустройстве «штаб-квартир» служб и подразделений. Читайте на странице 5.



ЭЛЕКТРИЧКА — МАГНИТ ДЛЯ ТОРГОВЦЕВ

Сотрудники линейного отдела полиции Казанского вокзала ежедневно выезжают на электричках, чтобы ловить нелегальных торговцев. В очередной рейд с полицейскими вышел корреспондент «Петровки, 38». Подробности читайте на странице 6.



ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

В одной из социальных сетей житель района Отрадное опубликовал слова благодарности сотрудникам полиции за оказанную помощь его несовершеннолетнему ребёнку. Читайте на странице 6.



ПОТЕРЯЛСЯ Я…

В отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что, проезжая на своём автомобиле между Осташковским и Ярославским шоссе, увидел на обочине проезжей части ребёнка, взрослых рядом с ним не было. Мужчина поинтересовался, что он здесь делает. Тот сказал, что потерялся. Читайте на странице 6.



ПРОФИЛАКТИКА ПОМОГЛА

В совещании, состоявшемся в УВД по САО, приняли участие начальник управления полковник полиции Алексей Ионов, заместитель префекта Северного административного округа г. Москвы Владислав Франкович, а также руководители служб и подразделений УВД, начальники и руководящий состав территориальных ОМВД. Читайте на странице 6.



СЛУЖИТЬ ДОСТОЙНО

В УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в торжественной обстановке 33 молодых сотрудника полиции, вновь прибывшие на службу в органы внутренних дел, перед направлением на первоначальную подготовку приняли Присягу. Читайте на странице 6.



ДВОЙНИКИ ОПУСТОШАЮТ СЧЕТА

Организованная группа хитроумно похищала денежные средства со счетов граждан, открытых в различных коммерческих банках. Её организатор Бальтазар Гайдн-Прохоров придумал схему преступной деятельности. Подробности читайте на странице 7.



ИГРА ЯРКАЯ, БЕСКОМПРОМИССНАЯ

С 26 марта по 3 апреля 2019 года проходил чемпионат аппарата ГУ МВД России по г. Москве по мини-футболу, посвящённый памяти полковника милиции Константина Матвеева. В состязаниях участвовали 243 сотрудника столичной полиции из 26 подразделений аппарата главка. Читайте на странице 8.



ВЕЛИКАЯ ДИНАМОВСКАЯ ИСТОРИЯ

Кому не известен крылатый лозунг: «Динамо» — это сила в движении!». К этому красивому определению можно добавить и ещё одну образную формулировку: «Динамо» — это мощь в традициях!». Стремительно летит время, и великая динамовская история насчитывает уже 96 лет ярких достижений и славных побед. Продолжение на странице 8.



ОТ ОТРЯДА СПЕЦНАЗА ДО ШТАБА УВД

— Это даже смущает… — отняв глаза от документов, пробормотал заместитель начальника отдела кадров УВД по СВАО Илья Бункин. Девушка, сидящая перед ним, взглянула обеспокоенно. — Да нет, вы нам подходите! — засмеялся офицер. — В том-то и дело: вы даже слишком хорошо подходите нам! Читайте на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



«СКОЛЬЗКАЯ» ТЕМА

Грубое нарушение служебной дисциплины, допущенное оперуполномоченным уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району капитаном полиции С. Б. (из этических соображений мы не указываем фамилию и имя), вызвало крайне негативную реакцию в коллективе. Он подозревается в мошенничестве. Продолжение на странице 10.



«ВЛАСТИЛИНОВОЕ ВРЕМЯ»

Надумав заново «раскрутиться», экс-директриса печально известного индивидиального частного предприятия «Властилина» Валентина Соловьёва в 2001 году учредила в Подольске ЗАО «Интерлайн» и стала предлагать клиентам… автомобили за полцены. Похоже, разворотливая особа с опытом финансового пирамидостроения постаралась учесть недостатки «схемы ИЧП», отчего попыталась сыграть уже на «меценатской струнке». Продолжение на странице 11.



ВЕСНА ПОД ШЁЛКОВЫМ КИМОНО

Представьте себе, путаны были и есть в Японии. Синто — буддийские традиции Страны восходящего солнца не осуждают подобную профессию, она не является чем-то непристойным и ошеломительным, хотя осуждается властями. Подробности читайте на странице 12.



КЛАССИКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

В Историко-культурном и просветительском центре Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Соборная палата» состоялся концерт вокальной и инструментальной духовной музыки «Бах и Вивальди: Апостолы Барокко». Среди гостей присутствовали учащиеся 4 курса 10 класса кадетского корпуса колледжа полиции. Продолжение на странице 13.



ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Положена ли федеральному государственному гражданскому служащему материальная помощь к основному ежегодному отпуску? Читайте на странице 13.



ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Вообще-то Сима, бывший механик, ныне бомж с трёхлетним стажем, и раньше считал себя везучим. А теперь и вовсе: без единого документа, хотя бы липового, запросто ушёл из Сургута и без копейки дотянул до Тюмени. С тремя пересадками, ни разу не засветившись и не попав в лапы ментов, добрался до Москвы. Спасибо студентам за приют да за стройотрядовскую спецовку. Читайте на странице 14.



В МОСКВЕ КАЛАЧИ КАК ОГОНЬ ГОРЯЧИ

Калачи в древнем русском быту играли немаловажную роль. Калачи подавались на пышных пиршествах, посылались от царя патриархам и другим духовным особам, нищим, тюремным заключённым, раненым стрельцам. В день рождения императора Петра Великого отпущено было гостям гостиной сотни и чернослободцам между прочими яствами 240 калачей толчёных. Продолжение на странице 15.



СОБАКА-ГУЛЯКА

Собака, пожалуй, — самое распространённое животное для домашнего содержания. По данным соцопросов, их содержат более 40% россиян, столько же людей хотели бы завести четвероногого друга. Для начала мы обратимся к самой конфликтной и волнующей проблеме — выгулу собак в условиях города. Читайте на странице 16.



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