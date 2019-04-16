Начальник одного из районных отделений управления ГИБДД по Хабаровскому краю не успел прослушать лекцию о противодействии коррупции - его задержали сразу после вступительного слова, перейдя к практической части. Очевидец снял на видео момент задержания.

Начальник одного из районных отделений управления ГИБДД по Хабаровскому краю не успел прослушать лекцию о противодействии коррупции — его задержали сразу после вступительного слова, перейдя к "практической части", сообщили в региональном управлении СКР. Очевидец снял на видео момент задержания."Я проведу некое занятие по противодействию коррупции, как запланировано от УФСБ с УМВД по Вяземскому району. С учетом ограниченности во времени мы сразу перейдем к практической части. Итак, Дедух Николай Иосифович на месте?" — спросил оперативник, после чего начальника районного отделения УГИБДД заковали в наручники.Дедуха подозревают в превышении должностных полномочий: следователи предполагают, что он закрывал глаза на нарушения сотрудников знакомого предпринимателя, занимающегося грузовыми перевозками. Якобы его водители на протяжении двух лет не платили штрафы, а один избежал административной ответственности за отсутствие документов на автомобиль.Стража порядка на время расследования отправили под домашний арест.