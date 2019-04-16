За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 1 человек погиб и 43 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 7 детей.Произошло 300 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 84 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Камешковский районПо предварительной информации, 08.04.2019 г. в 08:17 на 9 км автодороги «Хохлово – Камешково – Ручей» водитель автомобиля «Лада – Веста», 1981 г.р., двигаясь в сторону д. Хохлово при обгоне автобуса «Паз», создал помеху для движения автомобилю «Фольксваген – Пассат» под управлением водителя 1965 г.р., который, во избежание ДТП, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом «Паз» под управлением водителя 1964 г.р., после чего произошло столкновение автомобиля «Фольксваген – Пассат» с автомобилем «Лада – Веста». В результате ДТП водитель автомобиля «Лада – Веста» с диагнозом: перелом правой голени и правого коленного сустава – госпитализирован; водитель автомобиля «Фольксваген – Пассат» с диагнозом: ушиб грудной клетки и перелом левой ключицы – госпитализирован.Петушинский районПо предварительной информации, 09.04.2019 г. в 11:45 на 112 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Уаз» при перестроении на левую полосу дороги не предоставил преимущество в движении, двигавшемуся прямо в попутном направлении автомобилю «Ваз» под управлением водителя 1992 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Уаз» с диагнозом: перелом ребер – госпитализирован; водитель автомобиля «Ваз» с диагнозом: ушиб мягких тканей носа, ссадина правого коленного сустава и стопы – амбулаторно.Собинский районПо предварительной информации, 10.04.2019 г. в 22:25 на 162 км автодороги М–7 «Волга» в д. Верша водитель автомобиля «Фиат», 1991 г.р., двигаясь в направлении г. Владимира, допустил наезд на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход, с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого бедра – госпитализирован.город ВладимирПо предварительной информации, 11.04.2019 г. в 14:00 в г. Владимир на улице Урицкого водитель автомобиля «Ниссан – Тиида», 1991 г.р., двигаясь со стороны Судогодского шоссе в сторону центра г. Владимира по правой полосе дороги допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Тойота – Камри» под управлением водителя 1989 г.р., От удара автомобиль «Тойота – Камри» совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Ауди – Q7» под управлением водителя 1982 г.р., который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота – Камри» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга направлен на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 14.04.2019 г. в 14:40 в г. Владимир на улице Безыменского водитель автомобиля «Ваз» 1979 г.р., двигаясь в направлении г. Нижний Новгород выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на стоящий под запрещающий сигнал светофора автомобиль «Форд – Фокус» под управлением водителя, 1961 г.р. От удара автомобиль «Форд – Фокус» совершил наезд на стоящий сзади автомобиль «Мицубиси – Аутлендер» под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» с диагнозом: сотрясение головного мозга, ушиб колена направлен на амбулаторное лечение; водитель автомобиля «Форд – Фокус» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб коленного сустава справа – госпитализирован; пассажир автомобиля «Форд – Фокус», 1961 г.р., с диагнозом: ушиб грудной клетки направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский районПо предварительной информации, 12.04.2019 г. в 13:20 на 285 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом, 1988 г.р., двигаясь по левой полосе в сторону г. Москва не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Маз» с полуприцепом под управлением водителя, 1966 г.р., затем совершил столкновение с впереди стоящим перед пешеходным переходом в правой полосе движения автомобилем «Камаз» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Скания» с диагнозом: порезы, ушибы направлен на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 13.04.2019 г. в 08:50 в п. Мстера на улице Мичурина водитель автомобиля «Ссанг – Йогн Кайрон», 1964 г.р., двигаясь со стороны ул. Советской в сторону ул. Школьной при разъезде с движущимся навстречу трактором допустил наезд на пешехода,2003 г.р., который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП пешеход, с диагнозом: ушиб правого бедра направлен на амбулаторное лечение.