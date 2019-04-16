Певица рассказала, как добилась поставленной цели. Юлия
Волкова быстро избавилась от лишнего веса.
Певица рассказала, как добилась поставленной цели. Юлия
Волкова быстро избавилась от лишнего веса.
Всегда стройная артистка недавно призналась поклонникам, что
поправилась. Из-за насыщенного рабочего графика, который сопряжен с воспитанием
детей, Юлия Волкова упустила момент, когда начала обрастать нежелательными килограммами.
Певица быстро взяла себя в руки. Она приняла участие в спортивном
марафоне. Судя по соцсетям Волковой, в последнее время она не вылезает из
спортзала. Звезда регулярно делится снимками, на которых позирует в купальнике
или спортивном костюме.
Сегодня, 16 апреля, Юлия Волкова рассказала, что благодаря помощи
профессионалов ей удалось экстремально похудеть – до 45 килограммов. Диетолог подобрал ей
нужный рацион питания, а фитнес-тренер устраивал для нее эффективные тренировки
в спортзале.
"Благодаря правильному питанию, активным физическим
нагрузкам, теннису, плаванию, массажам я достигла поставленной цели и снова 45
кг. Заниматься спортом – это мой стиль жизни", – написала певица в Instagram.
Напомним, а прошлом году экс-солистка группы "Тату" вышла замуж. О своем избраннике звезда говорить не любит. Подробности своей
личной жизни она тщательно скрывает от общественности. Известно только, что до брака влюбленные
встречались около двух лет, и новый супруг чуть старше знаменитости. Возлюбленный не хочет привлекать внимания к своей персоне. Артистка
воспитывает двоих детей от прошлых отношений: 14-летнюю Викторию и 11-летнего
сына Самира.