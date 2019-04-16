Певица рассказала, как добилась поставленной цели. Юлия Волкова быстро избавилась от лишнего веса.

Певица рассказала, как добилась поставленной цели. ЮлияВолкова быстро избавилась от лишнего веса.Всегда стройная артистка недавно призналась поклонникам, чтопоправилась. Из-за насыщенного рабочего графика, который сопряжен с воспитаниемдетей, Юлия Волкова упустила момент, когда начала обрастать нежелательными килограммами.Певица быстро взяла себя в руки. Она приняла участие в спортивноммарафоне. Судя по соцсетям Волковой, в последнее время она не вылезает изспортзала. Звезда регулярно делится снимками, на которых позирует в купальникеили спортивном костюме.Сегодня, 16 апреля, Юлия Волкова рассказала, что благодаря помощипрофессионалов ей удалось экстремально похудеть – до 45 килограммов. Диетолог подобрал ейнужный рацион питания, а фитнес-тренер устраивал для нее эффективные тренировкив спортзале."Благодаря правильному питанию, активным физическимнагрузкам, теннису, плаванию, массажам я достигла поставленной цели и снова 45кг. Заниматься спортом – это мой стиль жизни", – написала певица в Instagram.Напомним, а прошлом году экс-солистка группы "Тату" вышла замуж. О своем избраннике звезда говорить не любит. Подробности своейличной жизни она тщательно скрывает от общественности. Известно только, что до брака влюбленныевстречались около двух лет, и новый супруг чуть старше знаменитости. Возлюбленный не хочет привлекать внимания к своей персоне. Артисткавоспитывает двоих детей от прошлых отношений: 14-летнюю Викторию и 11-летнегосына Самира.