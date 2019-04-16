Заболеваемость корью в России выросла в 2018 году в 3,5 раза по отношению к 2017 году, составив более 2 тысяч случаев, но это не вызывает серьезных опасений, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Заболеваемость корью в России выросла в 2018 году в 3,5 раза по отношению к 2017 году, составив более 2 тысяч случаев, но это не вызывает серьезных опасений, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-конференции в ТАСС."Увеличение роста заболеваемости в 3,5 раза — это чуть более 2 тысяч случаев всего на всю страну", — подчеркнула глава ведомства.При этом Попова добавила, что уровень заболеваемости в 2012-2013 годах был значительно выше, чем в 2018 году.Глава Роспотребнадзора отметила, что в рамках иммунизации, которая началась в России с 1 апреля, прививки против кори получили более 140 тысяч человек. По словам Поповой, до 1 октября должны быть привиты порядка 800 тысяч человек, в основном взрослые.Решение о проведении вакцинации для тех, кто не имеет прививок или не владеет информацией о том, был ли привит в детстве, принято в сжатые сроки."Число очагов кори у нас снижается. И молекулярно-генетический анализ всех ситуаций, всех возбудителей, которых мы выявляем, позволяет сказать, что это корь, привезенная в Россию", — уточнила Попова.