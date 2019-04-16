Президентская гонка на Украине повернула к сюрреализму. Так в New York Times описали моно-дебаты в Незалежной. Петр Порошенко обсуждал будущее страны с пустующей трибуной и с полупустым залом. Как только зрители поняли, что Владимир Зеленский не придет, на выходе из стадиона началась давка.

Президентская гонка на Украине повернула к сюрреализму. Так в New York Times описали дебаты в Незалежной. Вернее, моно-дебаты. Петр Порошенко обсуждал будущее страны с пустующей трибуной и с полупустым залом. Как только зрители поняли, что Владимир Зеленский не придет, на выходе из стадиона началась давка. В штабе Зеленского теперь ждут Порошенко тоже на дебаты, но 19 апреля. Тут тоже неясно — придет он или нет? А еще заявили, что нынешний президент пытался сорвать выборы.Затылок Порошенко и слово "Конец". Такие билборды, выполненные в стилистике избирательной компании нынешнего президента, появились по всей Украине. Нескрываемую радость многих граждан тут же пресекли в штабе Порошенко. Там заявили, что это дело рук мэра Черкасс. Якобы он активно поддерживает кандидата Зеленского."Да вы что, смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы такое вешать, такую глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным", — пояснили в штабе Порошенко."Ты ж мене пидманула, ты ж мене подвела…" – тем временем поет Петр Порошенко.Впрочем, после несостоявшихся дебатов на стадионе "Олимпийский" от команды Порошенко можно ожидать всякого. Украина уже сутки под впечатлением. Например, небезызвестную Надежду Савченко, которую сейчас обвиняют в подготовке терактов, потрясло окончание постановки."Бегать с рупором желто-синим – это очень хорошо, показывать, что ты с народом – это тоже очень хорошо. Не хватало только грейдера, чтобы он залез, как в 2014 году, и начал снова делать революцию", — описала свои впечатления от избирательной кампании Порошенко Надежда Савченко.Порошенко не сходит с экранов. После митинга на стадионе он отправился на телеканал "Украина". 15 апреля его ждут в эфире ICTV, куда он снова пригласил своего визави Зеленского. Тот в ответ записал видеообращение, в котором предложил Порошенко не бегать по каналам, а заняться делом."Я очень хочу, чтобы вы посадили убийц Катерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о наших пленных моряках, которые сейчас ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе. Шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, — это печально", — резюмировал в адрес своего оппонента Владимир Зеленский.Зеленский настаивает на дебатах 19 апреля на стадионе "Олимпийский". Порошенко тоже не против встретиться в этот день, но в другом месте — в студии Общественного телевидения. Состоится ли разговор лицом к лицу – пока интрига. Но до сих пор именно Порошенко принимал сценарий Зеленского: стадион так стадион, анализы так анализы."Петр Порошенко – это политик старой формации, и, видимо, он решил, что, подыгрывая Зеленскому, он может омолодить электорат. Мы видим, что Порошенко выглядит смешно, а для него это смерти подобно, а для Зеленского – никаких проблем. Он артист и строит свою компанию на юморе, на шутках", — оценивает предвыборную гонку политолог Иван Мезюхо.Но Порошенко неутомим в своих попытках шутить. На встрече с представителями бизнеса он попытался передразнить своего главного оппонента. Президент исполнил пародию на Василия Голобородько из сериала "Слуга Народа", роль которого сыграл Владимир Зеленский. Выйдя из образа, Порошенко признался, что сериал его ужаснул.