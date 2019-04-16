Госдума во вторник, 16 апреля, приняла в основном чтении проект закона об отсрочке выплаты жилищного кредита. Так называемые ипотечные каникулы будут предоставлять заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Госдума во вторник, 16 апреля, приняла в основном чтении проект закона об отсрочке выплаты жилищного кредита. Так называемые ипотечные каникулы будут предоставлять заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.В соответствии с законопроектом, гражданину по его просьбеможет предоставиться до полугода отсрочки при выплате ипотечного кредита. Этовозможно в случае потери кормильца заемщика или его временнойнетрудоспособности.Основанием для предоставления "ипотечных каникул"может быть также признание гражданина инвалидом I или II группы, снижение семейного доходаболее чем на 30%. В течение периода отсрочки жилье ипотечника застраховано отизъятия.Также законопроект предлагает отменить обязательное нотариальноезаверение договоров жилищного кредитования. Дополнительных справок от попавшихв трудную ситуацию заемщиков банки требовать не смогут.Ко второму чтению в документе появилась важная социальнаянорма о выводе из-под "ипотечных каникул" "роскошного"жилья.Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин,оказавшиеся в беде граждане не должны лишиться единственной жилплощади."Законопроект вводит запрет в период действия "ипотечных каникул" наизъятие переданного в залог единственного жилья гражданина", – сказалпредседатель нижней палаты.Нормативно-правовой акт был внесен Вячеславом Володиным вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также первымзампредом нижней палаты Иваном Мельниковым, главой фракции ЛДПР ВладимиромЖириновским и руководителем думского комитета по финансовому рынку АнатолиемАксаковым.В дополнение к основному законопроекту на рассмотрениипарламентариев находится инициатива о льготах для участников"ипотечных каникул". Таких заемщиков могут освободить от уплатыналога на доходы физлиц в связи с выгодой от экономии на процентах.