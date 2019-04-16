Госдума во вторник, 16 апреля, приняла в основном чтении проект закона об отсрочке выплаты жилищного кредита. Так называемые ипотечные каникулы будут предоставлять заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Госдума во вторник, 16 апреля, приняла в основном чтении проект закона об отсрочке выплаты жилищного кредита. Так называемые ипотечные каникулы будут предоставлять заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с законопроектом, гражданину по его просьбе
может предоставиться до полугода отсрочки при выплате ипотечного кредита. Это
возможно в случае потери кормильца заемщика или его временной
нетрудоспособности.
Основанием для предоставления "ипотечных каникул"
может быть также признание гражданина инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода
более чем на 30%. В течение периода отсрочки жилье ипотечника застраховано от
изъятия.
Также законопроект предлагает отменить обязательное нотариальное
заверение договоров жилищного кредитования. Дополнительных справок от попавших
в трудную ситуацию заемщиков банки требовать не смогут.
Ко второму чтению в документе появилась важная социальная
норма о выводе из-под "ипотечных каникул" "роскошного"
жилья.
Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин,
оказавшиеся в беде граждане не должны лишиться единственной жилплощади.
"Законопроект вводит запрет в период действия "ипотечных каникул" на
изъятие переданного в залог единственного жилья гражданина", – сказал
председатель нижней палаты.
Нормативно-правовой акт был внесен Вячеславом Володиным вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также первым
зампредом нижней палаты Иваном Мельниковым, главой фракции ЛДПР Владимиром
Жириновским и руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием
Аксаковым.
В дополнение к основному законопроекту на рассмотрении
парламентариев находится инициатива о льготах для участников
"ипотечных каникул". Таких заемщиков могут освободить от уплаты
налога на доходы физлиц в связи с выгодой от экономии на процентах.