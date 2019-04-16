В Финляндии в воскресенье, 14 апреля, прошли парламентские выборы. Более 900 избирательных участков по всей стране закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). По предварительным данным, на выборах лидирует оппозиционная Социал-демократическая партия.

В Финляндии в воскресенье, 14 апреля, прошли парламентские выборы. Более 900 избирательных участков по всей стране закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).По предварительным данным, на выборах лидирует оппозиционная Социал-демократическая партия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции страны, такие результаты получены после подсчета 35,5 процента голосов. Социал-демократы набирают пока 18,9 процента, на втором месте находится правительственная Национальная коалиционная партия с17,2 процента голосов, на третьем — правящий "Финляндский центр" (15,4 процента). Окончательные результаты будут обнародованы 17 апреля.Жители Финляндии выбирали членов однопалатного парламента (200 депутатов). В кампании участвовали около 2500 кандидатов от 19 партий.После формирования нового состава парламента будут сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Правящая коалиция (в составе партии премьер-министра Юхи Сипиля "Финляндский центр", Национальной коалиционной партии и "Синего будущего") ушла в отставку 8 марта. Тем не менее правительство продолжает исполнять свои обязанности по указанию президента Финляндии Саули Ниинисте.Предыдущие выборы в парламент страны прошли весной 2015 года.